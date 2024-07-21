Nevşehir Vali Yardımcısının yeğeni olan iki genç Şile’de boğuldu

İstanbul Şile Doğancılı Plajı'nda denize giren Üzeyir İlhan Öztürk ve Olgun Öztürk adlı iki kardeş boğularak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden iki kardeşin Nevşehir Vali Yardımcısı Mehmet Mücahit Öztürk'ün yeğenleri olduğu öğrenildi. Olay, 21 Temmuz öğle saatleri sırasında Şile Doğancılı Plajı'nda meydana geldi. Dört kişinin denizde boğulma tehlikesi yaşadığı ihbarı üzerine olay yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) cankurtaran ekipleri sevk edildi.

HAYATLARINI KAYBETTİLER

Ekipler ilk etapta 3 kişiyi sudan çıkartırken, bir kişinin kayıp olduğu bilgisi üzerine Şile Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı. Şile Devlet Hastanesi'nde sevk edilen üç kişiden Üzeyir İlhan Öztürk (27), bilinci kapalı olarak sevk edildiği hastanede hayatını kaybederken, kardeşi Olgun Öztürk'ün (26) ise cansız bedenine çalışmalar sonucunda ulaşıldı.

VALİ YARDIMCISININ YEĞENLERİYDİ

Öztürk kardeşlerin Nevşehir Vali Yardımcısı Mehmet Mücahit Öztürk'ün yeğenleri olduğu öğrenildi. Maltepe'de Başıbüyük Mahallesi'nde yaşayan iki kardeşin aslen Tokatlı oldukları öğrenildi.