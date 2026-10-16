Nevşehir’de feci kaza: 80 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi

Avanos-Göreme kara yolunda meydana gelen olayda Ali Kaptan'ın kullandığı 50 EA 639 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bankete düştü. Yeniden yola çıkan otomobil, takla atarak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede sürücü Kaptan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Araçta sıkışan Kaptan'ın cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Kaptan'ın cenazesi, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.