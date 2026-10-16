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Giriş Tarihi: 16.10.2026 10:14

Nevşehir’de feci kaza: 80 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi

Nevşehir’in Avanos-Göreme yolunda meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil takla attı. Araçta sıkışan 80 yaşındaki sürücü Ali Kaptan, olay yerinde hayatını kaybetti.

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MEHTAP AYDOĞAN
Nevşehir’de feci kaza: 80 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi
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Avanos-Göreme kara yolunda meydana gelen olayda Ali Kaptan'ın kullandığı 50 EA 639 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bankete düştü. Yeniden yola çıkan otomobil, takla atarak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede sürücü Kaptan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Araçta sıkışan Kaptan'ın cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Kaptan'ın cenazesi, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#NEVŞEHİR #AVANOS
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Nevşehir’de feci kaza: 80 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi
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