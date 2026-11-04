Hiç tanımadığı kadına tokat atmıştı! Türkiye’nin konuştuğu olayda yeni görüntüler: Saldırgan böyle yakalandı!

Nevşehir'de yolda bekleyen 46 yaşındaki S.E.'ye hiçbir neden yokken tokat atan 38 yaşındaki Tolga Ç. ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Kapucubaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir iş yerinin önünde bekleyen kadının yanına arkasından yaklaşan şüpheli, yüzüne ve sol kulağına gelecek şekilde tokat atarak bölgeden uzaklaştı.