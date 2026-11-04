Haberler Yaşam Haberleri Hiç tanımadığı kadına tokat atmıştı! Türkiye’nin konuştuğu olayda yeni görüntüler: Saldırgan böyle yakalandı!
Giriş Tarihi: 04.11.2026 15:08 Son Güncelleme: 04.11.2026 15:36

Hiç tanımadığı kadına tokat atmıştı! Türkiye’nin konuştuğu olayda yeni görüntüler: Saldırgan böyle yakalandı!

Nevşehir'de bir iş yerinin önünde bekleyen kadına yaklaşarak yüzüne şiddetli tokat atmıştı. Kabusu yaşayan talihsiz kadının sağlık raporunda işitme kaybı tespit edilirken Türkiye’nin konuştuğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı. Saldırganla ilgili öğrenilen gerçek ise şaşkınlık yarattı. İşte detaylar…

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Kerim CENGİL Kerim CENGİL Yaşam
Hiç tanımadığı kadına tokat atmıştı! Türkiye’nin konuştuğu olayda yeni görüntüler: Saldırgan böyle yakalandı!
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Nevşehir'de yolda bekleyen 46 yaşındaki S.E.'ye hiçbir neden yokken tokat atan 38 yaşındaki Tolga Ç. ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Kapucubaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir iş yerinin önünde bekleyen kadının yanına arkasından yaklaşan şüpheli, yüzüne ve sol kulağına gelecek şekilde tokat atarak bölgeden uzaklaştı.

SALDIRGAN SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Kadının şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, Şüphelinin kimliğini tespit etti. Olayın hemen ardından başlatılan çalışma sonucu 6 ayrı suç kaydı bulunan Tolga Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

Kaldırımda bekleyen kadına tokat atmıştı! Olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

YAKALANDIĞI ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelinin polis ekipleri tarafından yakalandığı anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

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PES DEDİRTEN SAVUNMA: "KOLUM YANLIŞLIKLA ÇARPTI"

Emniyetteki ifadesinde kadına bilerek vurmadığını savunan Tolga Ç., kolunun yanlışlıkla çarptığını ileri sürdü. Hastanede yapılan muayenede ise S.E.'nin kulağında işitme kaybı tespit edildi.

TUTUKLANDI

Sağlık raporunda yaralanmanın basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tolga Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#NEVŞEHİR

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Hiç tanımadığı kadına tokat atmıştı! Türkiye’nin konuştuğu olayda yeni görüntüler: Saldırgan böyle yakalandı!
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