Hiç tanımadığı kadına tokat atmıştı! Türkiye’nin konuştuğu olayda yeni görüntüler: Saldırgan böyle yakalandı!

Nevşehir'de yolda bekleyen 46 yaşındaki S.E.'ye hiçbir neden yokken tokat atan 38 yaşındaki Tolga Ç. ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Kapucubaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir iş yerinin önünde bekleyen kadının yanına arkasından yaklaşan şüpheli, yüzüne ve sol kulağına gelecek şekilde tokat atarak bölgeden uzaklaştı.
SALDIRGAN SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI
Kadının şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, Şüphelinin kimliğini tespit etti. Olayın hemen ardından başlatılan çalışma sonucu 6 ayrı suç kaydı bulunan Tolga Ç. yakalanarak gözaltına alındı.
Kaldırımda bekleyen kadına tokat atmıştı! Olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
PES DEDİRTEN SAVUNMA: "KOLUM YANLIŞLIKLA ÇARPTI"
Emniyetteki ifadesinde kadına bilerek vurmadığını savunan Tolga Ç., kolunun yanlışlıkla çarptığını ileri sürdü. Hastanede yapılan muayenede ise S.E.'nin kulağında işitme kaybı tespit edildi.
TUTUKLANDI
Sağlık raporunda yaralanmanın basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tolga Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.