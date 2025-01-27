Nevşehir’de kardeşler arasındaki kavgada kan aktı: Ağabeyini odunla öldürdü!

Aralarındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Alaattin Ö, meydandaki fırının önünde bulunan odun parçasını alarak Yılmaz Ö'nün başına vurdu. Haber verilmesinin ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yılmaz Ö, kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Alaattin Ö, jandarma ekiplerince saklandığı adreste yakalandı.