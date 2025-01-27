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Giriş Tarihi: 27.1.2025 23:28

Nevşehir’de kardeşler arasındaki kavgada kan aktı: Ağabeyini odunla öldürdü!

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde aralarında husumet bulunan kardeşler arasındaki kavgada ağabeyinin başına odunla vurarak öldürdü.

AA
Nevşehir’de kardeşler arasındaki kavgada kan aktı: Ağabeyini odunla öldürdü!

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde meydana gelen kan donduran olayda edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Alaattin Ö. (50) ile ağabeyi Yılmaz Ö. (65) Karacaşar Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'nda karşılaştı.

Aralarındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Alaattin Ö, meydandaki fırının önünde bulunan odun parçasını alarak Yılmaz Ö'nün başına vurdu. Haber verilmesinin ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yılmaz Ö, kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Alaattin Ö, jandarma ekiplerince saklandığı adreste yakalandı.

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Nevşehir’de kardeşler arasındaki kavgada kan aktı: Ağabeyini odunla öldürdü!
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