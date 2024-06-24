67 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Olay Esentepe Mahallesi Şafak Sokak üzerinde meydana geldi. Kendisinden bir süredir haber alınamayan Serpil Yüncü'nün (67) yakınları durumu 112 çağrı merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kadının yaşadığı eve balkondan girerek kapıyı açtı. Eve giren polis ve sağlık ekipleri kadının banyoda düştüğünü ve yerde hareketsiz yattığını belirledi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.