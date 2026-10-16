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Giriş Tarihi: 16.10.2026 03:44

Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü

Nevşehir'de kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Ali Kaptan (80), araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti.

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İHA
Nevşehir’de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü
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Kaza, Avanos-Göreme yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 50 EA 639 plakalı otomobilin sürücüsü Ali Kaptan (80), direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bankete düşen otomobil, yeniden yola çıkarak takla attıktan sonra durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Ali Kaptan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta sıkışan Kaptan'ın cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#NEVŞEHİR #AVANOS
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Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü
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