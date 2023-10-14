Haberler Yaşam Haberleri Nevşehir'de korkunç kaza! Refüje çarpan minibüsteki 7 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 14.10.2023 22:03

Nevşehir'de korkunç kaza! Refüje çarpan minibüsteki 7 kişi yaralandı

Nevşehir'de, tarım işçilerini taşıyan minibüsün refüje çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

AA
Nevşehir’de korkunç kaza! Refüje çarpan minibüsteki 7 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Yunus Y, 50 ABL 544 plakalı minibüsle Nevşehir-Gülşehir kara yolunda seyir halindeyken önüne manevra yapan tıra çarpmamak için direksiyonu kırması sonucu refüje çarptı.

Plakası alınmayan tır, olay yerinde durmayarak uzaklaştı.

Kazada minibüs sürücüsü ile araçta bulunan 6 tarım işçisi yaralandı.

Haber verilmesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılırken polis tır sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Dilan Polat ve Engin Polat'ın mal varlıklarına el koyma kararı! Yurt dışına çıkış yasağı da getirildi!
Hastane yöneticisinin cinayetinde sır perdesi aralandı!
Bakan Yerlikaya duyurdu! HDP'li vekilin aracında iki terörist yakalandı
O kadınla boşuna yarışmasın
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Türkiye'deki o üniversitede 26 akademisyen dünya sıralamasında
Son dakika: İsrail'den kara harekatı hazırlığı! Gazze'ye tanklarla baskın
AFAD duyurdu: Bolu'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Filistinlilerin Osmanlı’ya gönderdiği ‘destek’ telgrafı ortaya çıktı
Son dakika: MSB açıkladı! 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Nevşehir'de korkunç kaza! Refüje çarpan minibüsteki 7 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA