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Giriş Tarihi: 13.10.2021 20:06 Son Güncelleme: 13.10.2021 20:30

Son dakika: Nevşehir'de öğrencileri taşıyan otobüs tırla çarpıştı! 25 kişi yaralandı

Son dakika: Nevşehir’de öğrencileri taşıyan otobüs tırla çarpıştı! 25 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: 81 ilden gelerek Nevşehir’de buluşan gençleri taşıyan otobüs tırla çarpıştı. Kazada 25 genç hafif şekilde yaralandı.

Gelen son dakika haberine göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Nevşehir Valiliği tarafından düzenlenen "Bir Olalım, İri Olalım, Diri Olalım Gençlik Buluşmaları" kapsamında 81 ilinden Nevşehir'e gelen öğrencileri taşıyan otobüs Hacıbektaş yolunda kaza yaptı.

Hacıbektaş'taki program sonunda Nevşehir'e dönmek için yola çıkan otobüs Hacıbektaş Gülşehir yolu Gümüşkent köyü yakınlarında tırla çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 25 genç hafif şekilde yaralandı.

Nevşehir'de öğrencileri taşıyan otobüs kaza yaptı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve jandarma sevk edildi. Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yılı etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Nevşehir Valiliği tarafından düzenlenen "Bir Olalım, İri Olalım, Diri Olalım Gençlik Buluşmaları" kapsamında 81 ilden 162 genç Nevşehir'e gelmişti.

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Son dakika: Nevşehir'de öğrencileri taşıyan otobüs tırla çarpıştı! 25 kişi yaralandı
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