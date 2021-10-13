Video Türkiye Nevşehir'de öğrencileri taşıyan otobüs kaza yaptı
Nevşehir'de öğrencileri taşıyan otobüs kaza yaptı

Nevşehir'de öğrencileri taşıyan otobüs kaza yaptı

13.10.2021 | 20:10

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OTOMATİK OYNAT

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Nevşehir'de öğrencileri taşıyan otobüs kaza yaptı. Bölgeden gelen ilk bilgilere göre çok sayıda kişi yaralandı.

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