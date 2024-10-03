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Giriş Tarihi: 3.10.2024 02:25

Nevşehir'de otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı

DHA
Nevşehir’de otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 20.30 sıralarında Derinkuyu ilçesi Yazıhüyük-Suvermez kavşağında meydana geldi.

Kadir Yusuf Yeşil yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bir akaryakıt istasyonunun önünde bulunan elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü ile otomobildeki Musa K., Furkan F. ve Hasan M., yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde sürücü Yeşil'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Diğer yaralılar ise ilk müdahalelerinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Nevşehir'de otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
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