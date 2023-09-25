Haberler Yaşam Haberleri Nevşehir'de otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Giriş Tarihi: 25.9.2023 11:57 Son Güncelleme: 25.9.2023 12:26

Nevşehir'de otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Nevşehir-Kayseri karayolunda aynı yön seyreden otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü 2 kişi de yaralandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Nevşehir’de otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Nevşehir- Kayseri yolunun Sarıhıdır mevkisinde meydana gelen kazada Kayseri istikametine giden Yakup Bostancı (39) yönetimindeki otomobil Umut Bozkaya'nın kullandığı kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Yakup Bostancı olay yerinde hayatını kaybederken otomobilde bulunan Fatma Baklacı ile kamyon şoförü Umut Bozkaya ise yaralandı. Yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, Avanos ilçesinde esnaf olduğu öğrenilen Yakup Bostancı'nın cesedi ise otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Nevşehir'de otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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