Nevşehir’de otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Nevşehir- Kayseri yolunun Sarıhıdır mevkisinde meydana gelen kazada Kayseri istikametine giden Yakup Bostancı (39) yönetimindeki otomobil Umut Bozkaya'nın kullandığı kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Yakup Bostancı olay yerinde hayatını kaybederken otomobilde bulunan Fatma Baklacı ile kamyon şoförü Umut Bozkaya ise yaralandı. Yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, Avanos ilçesinde esnaf olduğu öğrenilen Yakup Bostancı'nın cesedi ise otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.