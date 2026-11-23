ARKADAŞININ KULAĞI KOPTU!

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kan izleri ve kopmuş kulak parçasına rastladı. Kan izlerini takip eden ekipler, İş Hanı'nın birinci katındaki daireye ulaştı. Dairenin kapısını açan Özcan O. gözaltına alınırken, şahsın üzerinde yapılan aramada çakı olarak tabir edilen bıçak ele geçirildi. Kopan kulak parçasının bulunduğu noktadan apartman içerisindeki kan izlerini takip eden polis ekipleri, binanın çatı katına çıktı. Çatı katında Ahmet A.'yı bulan ekipler, şahsın kulağının kopmuş olduğunu ve aşırı alkollü olduğunu gördü.