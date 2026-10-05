Nevşehir’de tırın neden olduğu zincirleme kaza kamerada

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Kaymaklı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki tırın sürücüsü önünde yavaşlayan araçları geç fark etti. Tır, önünde bulunan hafif ticari araca çarptı.
4 ARAÇLI ZİNCİRLEME KAZA
Çarpmanın etkisiyle ileri savrulan hafif ticari araç, önünde bulunan minibüse, minibüs de önündeki başka bir minibüse çarptı. Toplam 4 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI
Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Nevşehir'de tır, zincirleme kazaya neden oldu! Kaza kamerada