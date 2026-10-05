Haberler Yaşam Haberleri Nevşehir’de tırın neden olduğu zincirleme kaza kamerada
Giriş Tarihi: 5.10.2026 09:07 Son Güncelleme: 5.10.2026 09:27

Nevşehir’de tırın neden olduğu zincirleme kaza kamerada

Nevşehir’de tır sürücüsünün önünde yavaşlayan araçları geç fark etmesi sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazası, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA Yaşam
Nevşehir’de tırın neden olduğu zincirleme kaza kamerada
  • ABONE OL

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Kaymaklı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki tırın sürücüsü önünde yavaşlayan araçları geç fark etti. Tır, önünde bulunan hafif ticari araca çarptı.

4 ARAÇLI ZİNCİRLEME KAZA

Çarpmanın etkisiyle ileri savrulan hafif ticari araç, önünde bulunan minibüse, minibüs de önündeki başka bir minibüse çarptı. Toplam 4 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Nevşehir'de tır, zincirleme kazaya neden oldu! Kaza kamerada

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#NEVŞEHİR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Nevşehir’de tırın neden olduğu zincirleme kaza kamerada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA