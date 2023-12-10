Nevzat Atlığ vefat etti

Türkmüziğine çok önemli katkıları olan koro şefi, ses sanatçısı ve müzik araştırmacısı Prof. Dr. Nevzat Atlığ, 98 yaşında hayatını kaybetti. Devlet sanatçısı unvanına da sahip olan Atlığ, 14 Ekim 1925'te süvari albayı ve müzisyen olan babası Nazmi Atlığ'ın görevde bulunduğu Denizli'nin Sarayköy ilçesinde doğdu. Aslen Edirneli olan Atlığ, babasından keman ve musiki öğrendi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitiren sanatçı, 1955-1958 arasında İstanbul Radyosu Müdürü oldu.Milli Eğitim Bakanlığı Türk Musikisi Araştırma ve Değerlendirme Komisyonu Başkanlığı, 1000 Temel Eser Komisyonu üyeliği ve TRT yönetim kurulu üyeliği yaptı. Usta sanatçı, 1985'te profesör, 1987'de Devlet Sanatçısı unvanını aldı.1999'da da Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat büyük ödülüne layık görüldü. Atlığ'ın yönettiği sayısız sahne, radyo ve konserler dışında yirmi CD'lik müzik yayını ve beş ciltlik Türk Musikisi Klasikleri nota yayınları bulunuyor. Atlığ'a 2018'de Cumhurbaşkanlığı Necip Fazıl'a Saygı Ödülü de takdim edildi.