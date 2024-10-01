‘Nevzat, kızıma para vermiş’

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın babası Arif Güran, tutuklu bulunan Nevzat Bahtiyar'a itirafçı denmesinin yüreğini acıttığını belirterek, "Nevzat Bahtiyar gidip kızımı saklamış. O cani olaydan birkaç gün önce kızıma para vererek kendini alıştırmış. Zaten son ifadesinde gelip, benim evimden sözde götürmüş" ifadesini kullandı. Askeri üs bölgesindeki kameralara da dikkat çeken Güran, "Kameralarda benim evim de net bellidir, okulun orası da bellidir, ta ki sakladığı yere kadar bellidir. Allah'ın izniyle çıkacak. Ailemin suçu varsa devlet cezasını versin. Devlet her şeyi ortaya çıkaracak. Benim gözümde ailem bana bunu yapmaz ama devletin delil ve ispatına ben bir şey diyemem. Benim ailem niye bana öyle yapsın? Bu namussuz böyle iftiralarla bizi sindirmeye çalışıyor. Dimdik ayakta kalacağız" dedi.