Nezle alarmı

SABAH'A

KONUŞAN UZMANLAR:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, soğuk havaların başlamasıyla kapalı ortamda geçirilen süre arttığı için üst solunum yolu enfeksiyonlarından nezlenin daha hızlı yayıldığını belirtti. Koca, sosyal medya hesabından solunum yolu hastalıklarına sık rastlanan bir mevsimde bulunulduğunu vurgulayarak, "En önemli artışı, nezle dediğimiz enfeksiyonlarda görüyoruz. Soğuk havaların başlamasıyla kapalı ortamda geçirdiğimiz süre arttığı için nezle daha hızlı yayılıyor" mesajını paylaştı. Koca, paylaşımında, Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Serhat Ünal'ın, hastalığın bulaşmasını önlemek için neler yapılması gerektiğini aktaran videosuna da yer verdi. Ünal, şu bilgileri verdi:Üst solunum yolu enfeksiyonları, soluk borusunun ayrılım yerine kadar olan enfeksiyonlardır. Burun içinde sinüzit, faranjit, nezle, otit gibi pek çok enfeksiyonlar olabilir. Solunum yolu enfeksiyonları mevsimi denilen bu günlerde bütün bu enfeksiyonlarda artış meydana gelebilir ama en önemli artış nezledir.Bu mevsimlerde soğuk havaların başlamasıyla birlikte kapalı yerlerde geçirilen süre arttığı için bulaştırma hızı artar ve solunum yolu nezle çok fazla görülür. Burun akıntısı, hapşırık, boğaz ağrısı, halsizlik, 38 derece ateşi geçmeyen bir hastalık şeklinde kendini gösterir.Korunmada ikinci önemli faktörün, virüs belli bir mesafeden bulaşacağından hapşıran, öksüren kişilerle araya bir metre mesafe konulması gerekir. Hapşıran kişilerin bu esnada ele değil dirseğe hapşırmaları gerekir. Çünkü, ele hapşırıldıktan sonra başkasıyla tokalaşıldığında ya da kapı kulbu tutulduğunda, sağlam olan kişilere virüs bulaşacaktır. Sık sık eller yıkanmalıdır. ANKARAEnfeksiyonlarda bulaşın önlenmesine dikkati çeken Ünal, "Nezleden ve bu tür enfeksiyonlardan korunmak için en temel şart, sağlıklı yaşam kurallarına riayet edilmesidir. Yani, uykuya dikkat edilmesi, dengeli ve düzenli beslenilmesi, spor yapılması gibi temel sağlıklı yaşam kurallarına uymaktır. Böyle yapılırsa, savunma sistemi daha sağlam olur" dedi.Hasta olanlar maske kullanmalı.Bulaşmayı maske çok büyük orandaengeller. Hasta olan toplumakarışmamalı, okula gönderilmemeli.Kronik hastalığı olanlar, 65yaş üstü olanlar, bağışıklığı baskılayandurum söz konusu olanlarda maske takmalı.Gribal enfeksiyon kalbin kas dokusunuetkileyebiliyor. Bazen sessizseyrettiği için kalp ile ilgili şikâyetlerfark edilmiyor. Kalp zarları arasındasıvı artışı hastada ciddi nefesdarlığı yapabiliyor. Kalbin kasılmafonksiyonunu bozarak kalpyetmezliğine de yol açabiliyor. Şuanda kliniğimizde gribal enfeksiyonabağlı kalp zarı etkilenen yataraktedavi gören birkaç hastamız var.Önceden şeker veya kalbi olanlarıngribal enfeksiyonlardan korunmasıçok önemli. Gribal enfeksiyongeçirip de ciddi nefes darlığı olanlarınmutlaka kardiyoloji kliniklerinebaşvurmaları gerekiyor.Kapalı ortamlarısaat başı 10 dakikahavalandırın. Toplutaşıma araçlarındamaske kullanın. Ellerinizi sıksık yıkayın. Öksürürken ağzınızıkapatın. Öpüşerek ve tokalaşarakselamlaşma alışkanlığını terkedin. Düzenli ve sağlıklı beslenin,Bol miktarda su içmeyi ihmaletmeyin.