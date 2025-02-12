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Giriş Tarihi: 12.2.2025 11:33 Son Güncelleme: 12.2.2025 11:48

Niğde Belediye Başkanından HALK TV'ye yalanlama

Halk TV’nin depoya çekilen ve değeri 10 milyon lirayı bulan Niğde Belediyesi’ne ait sayaçların çalındığını, kamera kayıtlarının da silindiğini iddia ettiği haberi ile ilgili Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir açıklamada bulundu.

Hayrettin YENEL
Niğde Belediye Başkanından HALK TV’ye yalanlama

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, X hesabından yaptığı paylaşımla, Halk TV'yi yalanladı.

DEĞERİ 10 MİLYON DEĞİL 28 BİN TL

"Seçimle yıkamadıklarımızı bari iftirayla yıkalım' düsturuyla haber yapmaya devam ediyorlar!" diyen Özdemir, "Gün geçmiyor ki sözde 'tarafsız' yayın organı Halk TV'de hakkımızda yine iftiralarla dolu bir haber daha çıkmasın… 2 yıl önce toplam değeri resmi mercilerce 28 Bin TL olarak tespit edilen, akabinde tüm gerekli adli iş ve işlemlerin yapıldığı bir hırsızlık olayını 10 Milyon TL gibi absürt bir rakamla gündeme getirerek bizi yıpratmak isteyenlerle uğraşmaktan inanın biz bıktık!" ifadelerini kullandı.

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Niğde Belediye Başkanından HALK TV'ye yalanlama
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