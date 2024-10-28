Niğde’de 101 dağcı Cumhuriyet için zirve yaptı

Niğde'nin Çamardı İlçesi yakınlarında bulunan ve Aladağlar'ın en yüksek zirvesi olan Demirkazık dağına 101 dağcı tırmanış etkinliği düzenledi. Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü katkıları ile düzenlenen etkinlik ile ilgili olarak tırmanış öncesi açıklama yapan Niğde Valisi Cahit Çelik, "Bu faaliyet, sadece bir dağcılık etkinliği değil; Cumhuriyetimizin sağlam temellerini ve azimle çıktığımız aydınlık yarınlara olan inancımızı simgeliyor" dedi.

Vali Çelik, yaptığı açıklamasında Aladağların Niğde'nin Marka değeri olduğuna dikkat çekerek; "Niğde'mizin marka değeri olan Aladağlar, doğal güzelliğiyle Türkiye'mizin eşsiz coğrafyasını yansıtırken, aynı zamanda Cumhuriyetimizin çağdaş ve güçlü yapısını da sembolize ediyor. Bugün bu dağa tırmanmak, sadece zirveye ulaşmak anlamına gelmiyor; Cumhuriyetimizin değerlerine olan bağlılığımızı ve ülkemizin geleceğine olan inancımızı daha da güçlendiriyor" dedi.

Vali Çelik'in konuşmasının ardından 101 dağcı, Çamardı İlçesi'nde bulunan Sokulupınar Kamp Alanı'ndan, Cumhuriyet'in 101'inci yılını kutlamak için Aladağlar'ın 3 bin 723 metredeki Emler Zirvesi'ne tırmanışa geçti. Tırmanış gerçekleştiren 101 dağcı güzergahta uygun bir noktaya geldiğinde TUSAŞ'a yapılan terör saldırısında şehit olanların anısına yamaçta TUSAŞ yazısı oluşturdu.