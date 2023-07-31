Niğde Müzesi Nerede? Niğde Müzesi’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Niğde Müzesi nerede, isminden anlaşılacağı üzere Niğde'dedir. Hafta içi ziyaretçilere kapılarını açan müze, barındırdığı birden fazla tarihi eserle konuklarına tarihi serüven yaşatmaktadır. Müzeler bu bakımdan ele alındığında insanı tarihi geçmişle yan yana getirir. Bir şehirde bir müze olabileceği gibi birden fazla müze de olabilir. Niğde'de tek olan Niğde Müzesine nasıl gidilir, şehir merkezinde olan müzeye ulaşım çok kolaydır. Bunun yanı sıra Niğde Müzesi giriş ücreti ne kadar ve müze kart geçiyor mu; giriş ücreti 40 TL iken müze kart geçmektedir.

Niğde Müzesi

Müze, Türk Dil Kurumu'nda verilen açıklamaya göre: sanat ve bilim eserlerinin ya da sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilip tanıtılmak için sergilendiği özel mekânlardır. Türk dil kurumunun verdiği bu açıklamaya göre müzeler, içinde sanat ya da bilim adına barındırdığı eserleri farklı amaçlarla saklarken aynı zamanda halkın geçmişe olan merakını doyurup soru işaretlerini de gidermektedir. Müzelerin faydası bu açıdan ele alındığında vazgeçilmez mekânlar haline gelmektedir.

Ülkemizde hemen her ilimizde müze yer almaktadır. İllerdeki bu müzeler kendi coğrafyalarına ait tarihi eserleri barındırırken o coğrafyanın tarihi geçmişini de belgelemektedir. Niğde'de yer alıp ismini kendi şehrinden alan Niğde müzesi de barındırdığı eserler ile kendi coğrafi geçmişinin tarihi kalıntılarına ev sahipliği yapmaktadır. Niğde'de ikinci dünya savaşı yıllarında başlayan müzecilik faaliyetleri, şehirde bulunan ve toplanan tarihi kalıntıların artması ile daha sistemli ve büyük bir hâl almaya başlamıştır.

Niğde Müzesi Gezi Alanları

Müzede gezi alanları Paleotik Çağdan başlayarak günümüze kadar giden kronolojik bir sırlama mevcuttur. Gezi bu esasa göre düzenlenmiştir. 6 teşhir salonundan oluşan müzede bu salonlar ve içinde barındırdığı eserler şunlardır:

SALON: Kaletepe Obsidyen Atölyesi, Pınarbaşı Höyük, Köşk Höyük ve Tepecik Höyükte yapılan kazılarda ele geçirilen obsidyen aletler yer almaktadır. SALON: Göltepe Höyüğü kazılarında bulunan madenci köyü kalıntıları ile Kestel kalay maden ocağında yer alan galeri girişi yer almaktadır. SALON: Geç Hitit şehir devletlerinden olan Nahita ve Tuvanuva krallıklarına ait steller, Hitit hiyeroglifi ile yazılan - kitabeler yer almaktadır. SALON: Helenistik, Roma ve Bizans Dönemi buluntularına ayrılmıştır. SALON: Grek, Helenistik, Roma, Bizans ve İslami-Osmanlı dönemi sikkeleri, Selçuklu Dönemi gümüş definesi yer alır. SALON: Yazı takımları, silahlar, halılar, kilimler, takılar ile Kaçar Türklerine ait bir sini sergilenmektedir.

Niğde Müzesi Nerede?

Niğde'de müzecilik faaliyetleri İkinci Dünya Savaşı esnasında taş bir bina olan ve Selçuklu döneminde medrese olarak kullanılan, Akmedrese'nin İstanbul Arkeoloji Müzesi deposu olarak kullanılması ile başlamıştır. 1957 yılında ise Akmedrese, Niğde müzesi olarak ziyaretçilere kapısını açmıştır. 1977 yılında yeni binanın yapılması ile buraya tarihi eserler taşınmıştır. Müzede yer alan eserlerin geçmişi Paleolitik Çağdan günümüze kadar kronolojik düzen ile sıralanmaktadır.

İç Anadolu'nun küçük şehri olan Niğde, kendi ismini verdiği Niğde müzesini şehrin merkezinde barındırmaktadır. Şehir merkezide yer alan müze, mahalle olarak Yukarı Kayabaşı Mahallesi'nde yer almaktadır. Her gün açık olan müze dini ve milli bayramlarda kapalıdır. Sabahları 08.00 'de açılıp akşamları 17.00'de kapanmaktadır. Gişe kapanış saati ise saat 16.00'dır. şehir merkezinde bulunan müzenin açık adresi ise: Yukarı Kayabaşı Mahallesi, Dışarı Cami Sokak,No: 11 olarak verilmektedir.

Niğde Müzesi'ne Nasıl Gidilir?

Niğde'ye ulaştıktan sonra öncelikle belediye otobüsleri ya da taksi ile şehir merkezine gitmelisiniz. Şehir merkezine vardıktan sonra taksi ile gidiyorsanız sisi kolayca müzeye ulaştıracaktır. Eğer belediye otobüsü ile gidiyorsanız Oscar durağında inmeli, buradan yaklaşık 2 km kadar yürüyerek Şehir merkezinde yer alan Dışarı Camii'nin oradaki sokaktan girip dümdüz ilerlediğinizde müze, sağ kaldırımda kalacaktır. Hemen yanında Milli Eğitim Müdürlüğü bulunmaktadır.

Niğde Müzesi Giriş Ücreti Ne Kadar?

Niğde müzesi hafta içi her gün açıktır. Açık olma saatleri 08.00 ile 17.00 arasındadır. Gişe kapanış saati ise 16.00'dır. Giriş ücreti ise 40 TL olarak belirlenmiştir.