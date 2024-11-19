SON DAKİKA... Niğde’de 2 Belaruslu dağcı kayıp: Ekipler arama çalışması başlattı!

Demirkazık Dağı'na tırmanış gerçekleştiren iki yabancı dağcı ile ilgili arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Dağcıların geçtiğimiz Cumartesi günü Demirkazık bölgesinde tırmanışa geçmelerinin ardından iki gündür kendilerinden haber alınamaması üzerine yakın bölgeye arama kurtarma ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dağcıların yedi göller olarak bilinen bölgeye de gidecekleri bilgisi üzerine arama çalışmaları genişletilerek başlatıldı.

Çamardı ilçesindeki yakınlarında bulunan Aladağlar'da kaybolan Belarus uyruklu ikiz kız kardeşi bulmak için çalışma başlatıldı. Alınan ilk bilgiye göre, Belarus uyruklu Valentina ve Maria İvankova adlı ikizler, Cumartesi günü Aladağlar'ın Yedigöller mevkiine doğru yürüyüşe çıktı. Bir süre sonra kendilerinden haber alınamayan dağcı kardeşleri bulmak için AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Haber alınamayan dağcıların bulunması için ekiplerin havadan ve karadan başlattığı arama kurtarma çalışması devam ediyor.