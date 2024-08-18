Niğde’de baba oğul kavga etti... Onları ayıran silahla vurularak hayatını kaybetti

Niğde'nin Merkeze bağlı Bağlama Kasabasında aralarında sürekli sürtüştüğü belirtilen baba ve oğlu yine tartıştıktan sonra kavga ettiler. H.A. ve oğlu C.A. arasında çıkan kavgayı ayırmayı yine akrabaları olan ve Almanya'dan bir süreliğine izne geldiği belirtilen M.A.(52) araya girdi. Bu sırada C.A. yanında getirdiği silahını ateşledi. Silahtan çıkan kurşun kavgayı ayırmaya çalışan M.A'nın göğsüne isabet etti. M.A'nın silahla vurulduğunu görenler hemen 112 ye haber verdiler. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

H.A. ve oğlu C.A. arasında çıkan kavgada kurşunların hedefi olan M.A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. M.A. hastanede doktorların yaptıkları tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

C.A. ise olaydan sonra firar etti. Jandarma kasabada tedbir aldı ve olayla ilgili inceleme bağlattı.