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Giriş Tarihi: 5.10.2026 00:13

Niğde’de feci kaza! Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Niğde'nin Bor ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

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DHA
Niğde’de feci kaza! Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
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Kaza, Niğde-Bor kara yolu Orhan Batı Bulvarı Modaş Kavşağı'nda meydana geldi. G.K. (37) yönetimindeki 41 AKG 274 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen motosikletle çarpıştı.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklette bulunan Medine Özcü (18) ile Mustafa Durmuş Özcü'nün (16) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ağır yaralanan Eda Kılınçaslan (19) ise ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#NİĞDE
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Niğde’de feci kaza! Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
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