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Giriş Tarihi: 20.2.2025 14:22 Son Güncelleme: 20.2.2025 14:24

Niğde'de FETÖ/PDY operasyonu: 1 kişi yakalandı

Niğde'de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli yakalandı.

Hayrettin YENEL
Niğde’de FETÖ/PDY operasyonu: 1 kişi yakalandı

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonlar kararlılıkla devam ediyor. M.M Adlı Şüpheli Gaybubet Evinde Saklanıyordu. Operasyon kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M isimli kişinin, Niğde'deki bir "Gaybubet" evinde saklandığı tespit edildi.

M.M emniyetteki işlemlerin ardından, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Niğde İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik faaliyetlerin kararlılıkla devam sürdürüleceği belirtildi.

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Niğde'de FETÖ/PDY operasyonu: 1 kişi yakalandı
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