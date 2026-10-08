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Giriş Tarihi: 8.10.2026 01:26

Niğde'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Niğde'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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İHA
Niğde’de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Kaza, merkez Kale Mahallesi Doktor Sami Yağız Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 35 BRY 924 plakalı otomobil ile Feridun Zeren Caddesi'nden çıkan 51 ADC 658 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da savrulurken, kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#NİĞDE
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Niğde'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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