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Giriş Tarihi: 16.2.2025 14:06 Son Güncelleme: 16.2.2025 14:07

Niğde’de otomobilin içerisinde cansız bedeni bulundu

Niğde’nin Bor ilçesinde, TOKİ konutları bölgesinde bir otomobil içerisinde bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Hayrettin YENEL
Niğde’de otomobilin içerisinde cansız bedeni bulundu

Olay, çevredeki vatandaşların aracın içinde hareketsiz birini fark etmesiyle ortaya çıktı. Vatandaşlar durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Kısa süre sonra sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, aracın içinde bir erkek şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi. İlk incelemelere göre, ölümün tüfekle hayatına son vermiş olabileceği üzerinde duruluyor. Olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında şahsın cansız bedeni, önce Bor Devlet Hastanesine daha sonra Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan kimlik tespitinin ardından ölen kişinin 36 yaşındaki Ergin Çetin olduğu belirlendi. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

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Niğde’de otomobilin içerisinde cansız bedeni bulundu
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