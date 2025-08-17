Haberler Yaşam Haberleri Niğde’de patates tarlasında feci kaza
Giriş Tarihi: 17.8.2025 16:15 Son Güncelleme: 17.8.2025 16:43

Niğde’de patates tarlasında feci kaza

Niğde’nin Konaklı kasabasında, tarlada geri manevra yapan tırın çarptığı patates işçisi kadın olay yerinde yaşamını yitirdi.

Hayrettin YENEL
Niğde’de patates tarlasında feci kaza

Olay, sabah saatlerinde Konaklı kasabasındaki Hüyük mevkinde bir tarım arazisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geri geri manevra yapan tırın altında kalan M.A (55), ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, savcılık incelemesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Niğde’de patates tarlasında feci kaza
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz