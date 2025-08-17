Niğde’de patates tarlasında feci kaza

Olay, sabah saatlerinde Konaklı kasabasındaki Hüyük mevkinde bir tarım arazisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geri geri manevra yapan tırın altında kalan M.A (55), ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, savcılık incelemesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.