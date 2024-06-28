Niğde’de sınıkçı kâbusu! Ödem diye ovaladı, toplardamar baloncuğunu patlattı

YAPAY DAMAR TAKILDI

Safa Karakuzu'nun kapalı olan damarının açılması için kasıktan girip damarın içerisindeki pıhtıyı temizlemeye çalıştıklarını belirten Dr. Okan Özocak; "Bu yöntemle pıhtının bir kısmı temizlendi. Ancak bu normal damar tıkanıklığı değil farklı bir boyuttaydı. Safa amcamızı daha sonra riskli bir ameliyata aldık. Damar artık kullanılamaz olduğu için yapay damar kullanarak o bölgeye bypass yaptık. Birkaç günlük ilaç tedavisi ile de şuanda bacağı normale döndü. Kesilmekten kurtuldu" diye konuştu.

KAŞ YAPAYIM DERKEN GÖZ ÇIKARIYORLAR

Safa Karakuzu'nun bugüne kadar karşılaştığı en ilginç vakalardan biri olduğunu belirten Dr. Okan Özocak; "Bu hasta bizim için çok ilginçti. Eğitimli bir masöre gitseydi hastamız masör burayı engellemezdi. Bir işin eğitimini almadan kara düzen uygulama yapıyorlar. Kaş yapalım derken göz çıkarıyorlar. Aynı bir hastanede başınıza gelse, bir sürü davalar, soruşturmalar geçirirsiniz. Bunların öyle bir yükümlülükleri de yok. Kafasına göre bir şeyler yapıyor. İnsanlardan masajdan rahatlama nedeniyle iyi geldiğini düşünüyor. Ancak tedavi anlamında bir faydası yok, zarar veriyorlar" dedi.

BELİM İÇİN GİTTİM BACAĞIMI OVDU

Sınıkçıya belindeki ağrı nedeniyle gittiğini belirten Safa Karakuzu ise; "Belimde ağrı vardı. Niğde'nin Çamardı ilçesinde sınıkçıya gittim. Sınıkçı belimin yanı sıra dizimin arkasındaki ödemi de ovdu. Ondan sonra eve giderken ağrılarım başladı. Diz kapağımdan aşağısı buz gibi oldu. Kan dolaşımı durmuş. Çocuklarıma haber vermem üzerine beni Kayseri'ye hastaneye götürdüler. Özel hastaneler bu operasyonun ancak Erciyes Üniversitesi'nde yapılabileceğini söylediler. Çekilen tomografide sağ bacağımın damarlarının tıkalı olduğu ortaya çıktı. Sınıkçı bacağımdaki yumruk büyüklüğünde olan ödemi sıkınca böyle olmuş. Bacağıma hızlıca anjiyo yapıldı. Dr. Okan hoca ve ekibi sayesinde bacağım kesilmekten kurtuldu. Onlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

