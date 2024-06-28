Niğde’de sınıkçı kâbusu! Ödem diye ovaladı, toplardamar baloncuğunu patlattı

Niğde'nin Çamardı ilçesine sınıkçının geldiğini öğrenen Safa Karakuzu, belindeki ağrı için sınıkçıya gitmeye karar verdi. Çocuklarının itirazına rağmen giden Safa Karakuzu'nun belini ovalayan sınıkçı kadın, sağ bacağının arkasındaki şişliği de ovaladı. Sınıkçının ödem diyerek ovaladığı portakal büyüklüğündeki şişlik ezilirken, Safa Karakuzu, fenalaştı.
BACAĞINDA KAN DOLAŞIMI DURDU
Bacağında soğukluk ve hareket kısıtı oluşan Safa Karakuzu'yu çocukları tedavi için Kayseri7ye getirdi. Bir kaç özel hastaneye götürse de sonuç alamadı. Bacağındaki hissizlik kasık kısımına kadar çıkan Safa Karakuzu'ya Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Okan Özocak ve ekibi müdahale etti.
ÖDEM DİYE DAMARDAKİ BALONCUĞU PATLATMIŞ
Safa Karakuzu'nun rahatsızlığının bacak damarında oluşan bir anevrizma rahatsızlığı olduğunu belirten Dr. Okan Özocak; "Bu atar damarın balon lamasıdır ve yıllarca yavaş yavaş büyür ve devasa boyuta ulaşır. Büyüyünce içerisinde pıhtı tabakası oluşur. Bu hastamızdaki büyüklük portakal büyüklüğündeydi. Hastamız sınıkçıya gidiyor, sınıkçı bunu ödem zannederek toplardamarda oluşan baloncuğu ovalayarak eziyor. Böyle olunca baloncuk içerisinde yıllarca biriken pıhtı kan dolaşımına dahil oluyor. Bunun üzerine sağ bacaktaki kan dolaşımı durmuş. Bize geldiğinde bacağı hareket ettiremiyordu, bacakta morarma ve soğukluk vardı. Artık kangren olmak üzereydi" dedi.
YAPAY DAMAR TAKILDI
Safa Karakuzu'nun kapalı olan damarının açılması için kasıktan girip damarın içerisindeki pıhtıyı temizlemeye çalıştıklarını belirten Dr. Okan Özocak; "Bu yöntemle pıhtının bir kısmı temizlendi. Ancak bu normal damar tıkanıklığı değil farklı bir boyuttaydı. Safa amcamızı daha sonra riskli bir ameliyata aldık. Damar artık kullanılamaz olduğu için yapay damar kullanarak o bölgeye bypass yaptık. Birkaç günlük ilaç tedavisi ile de şuanda bacağı normale döndü. Kesilmekten kurtuldu" diye konuştu.
KAŞ YAPAYIM DERKEN GÖZ ÇIKARIYORLAR
Safa Karakuzu'nun bugüne kadar karşılaştığı en ilginç vakalardan biri olduğunu belirten Dr. Okan Özocak; "Bu hasta bizim için çok ilginçti. Eğitimli bir masöre gitseydi hastamız masör burayı engellemezdi. Bir işin eğitimini almadan kara düzen uygulama yapıyorlar. Kaş yapalım derken göz çıkarıyorlar. Aynı bir hastanede başınıza gelse, bir sürü davalar, soruşturmalar geçirirsiniz. Bunların öyle bir yükümlülükleri de yok. Kafasına göre bir şeyler yapıyor. İnsanlardan masajdan rahatlama nedeniyle iyi geldiğini düşünüyor. Ancak tedavi anlamında bir faydası yok, zarar veriyorlar" dedi.
BELİM İÇİN GİTTİM BACAĞIMI OVDU
Sınıkçıya belindeki ağrı nedeniyle gittiğini belirten Safa Karakuzu ise; "Belimde ağrı vardı. Niğde'nin Çamardı ilçesinde sınıkçıya gittim. Sınıkçı belimin yanı sıra dizimin arkasındaki ödemi de ovdu. Ondan sonra eve giderken ağrılarım başladı. Diz kapağımdan aşağısı buz gibi oldu. Kan dolaşımı durmuş. Çocuklarıma haber vermem üzerine beni Kayseri'ye hastaneye götürdüler. Özel hastaneler bu operasyonun ancak Erciyes Üniversitesi'nde yapılabileceğini söylediler. Çekilen tomografide sağ bacağımın damarlarının tıkalı olduğu ortaya çıktı. Sınıkçı bacağımdaki yumruk büyüklüğünde olan ödemi sıkınca böyle olmuş. Bacağıma hızlıca anjiyo yapıldı. Dr. Okan hoca ve ekibi sayesinde bacağım kesilmekten kurtuldu. Onlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.