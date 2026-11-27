11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon için harekete geçen polis, 24 Kasım'da belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Ayrıca şüphelilere ait 152 banka hesabına da tedbir kararı uygulandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör