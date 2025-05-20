Niğdeli Ecem’in organları 4 hastaya umut oldu

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde astım krizine bağlı anaflaktik şok ve beyin hasarına bağlı olarak yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 19 yaşındaki Ecem Gökkaya'nın yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Ecem Gökkaya ailesi, genç yaşta hayatını kaybeden kızları için organ bağışı yapma kararı alarak örnek bir davranış sergiledi.

Bağış üzerine sağlık bakanlığı organ bekleyen 4 kişi hasta için harekete geçti. Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gelen ekip donör operasyonunu gerçekleştirdi. Organ bekleyen 4 kişiye umut olan Ecem Gökkaya'nın kalp, karaciğer ve böbrekleri, nakil bekleyen 4 hasta için helikopter ve kara yolu ile yola çıktı.

Organ bağışı ile ilgili yapılan operasyonun ardından açıklama yapan Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Doğan Bahadır İnan, yaptığı açıklamasında; "Merhum hastamıza Allah'tan rahmet diliyor; organ bağışı gibi büyük bir iyilik örneği gösteren ailesine başsağlığı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bu süreçte büyük bir özveriyle çalışan organ nakli sorumlularımıza, yoğun bakım ekibimize ve emeği geçen tüm sağlık personelimize gönülden teşekkür ediyoruz. " dedi.