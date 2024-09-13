Nihal Candan kardeşine isyan etti: ’’Ayarsız kızın duruşmasına gelmeyeceğim’’

Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan adıyla bilinen Gülnihal Çiçek, 16 Kasım 2023'te 'Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cezaevindeyken 37 kiloya düşen Nihal Candan yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle tahliye edilmişti. Alisya Bahar Candan'ın 44 yıla kadar, Nihal Candan adıyla bilinen Gülnihal Çiçek'in ise 24 yıla kadar hapsinin istendiği 21 sanıklı davaya bugün devam edildi. Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmaya Nihal Candan geldi.

Örgüt lideri Onur Apaydın savunmasında, "Benim ailem ultra zengin değil ancak orta halli aileden iyi durumdayım. Bana bu yerleri ailem açmıştı. 10 yılımı doldurup memurluktan ayrılıp buraları işletecektim. Kiralama yerinde 20'ye yakın araç vardı. Bu aracları emniyet görevlileriyle ilgili derneğe ve çevresine kiralıyordum. O dönemde Zeytinburnu ilçe Emniyet amirliğinin şoförlüğünü yapıyordum. O araçta benim şirketime aitti. Bu aracların yamamı benim aileme ve bana aitti. Başka yerlerden toplama araçlar değildi" dedi.

"ÜMİT SARAL'IN İSTEKLERİ BİTMEDİ"

Apaydın savunmasının devamında, "Ben bu iş yerlerini Ümit Saral'ın bitmek bilmeyen talepleri nedeniyle kapatmak zorunda kaldım. 2021 Mart ayına kadar ben polis maaşımı da almaktaydım. Ben bu hak hukuk tanımayan acımasız yapıyla yolum kesişene kadar. Bu yapı içerisinde yer almaktan dolayı çok pişmanım ve herkesten daha üzgünüm. Ümit Saral organize suç örgütünden bahsediyorum. Kimsenin söyleyemediği. Ben bu sisteme ucuza araba almaya gelir elde etmeye girmedim" diye konuştu.

"BU AYARSIZ KIZIN DURUŞMASINA GELMEYECEĞİM"

Duruşmadan çıkmak isteyen Nihal Candan'a Bahar Candan "Gitme" dedi. Nihal Candan bunun üzerine "Bir daha bu ayarsız kızın duruşmasına gelmeyeceğin" dedikten sonra yerine oturdu. Ayrıca duruşmada üşüyen Nihal Candan çöp poşeti giydi. Duruşmadakiler durumu görünce Nihal Candan'a hırka verdi. Ara kararını açıklayan mahkeme Bahar Candan'ın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.