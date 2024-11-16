Nihat Zeybekci: Atatürk bugün hayatta olsaydı, CHP’ye üye bile yapmazlardı

AK Parti Merkezefendi 4. Olağan İlçe Kongresi bugün EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kongrede konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Konuşmasında CHP'ye Atatürk üzerinden yüklenen Zeybekci, "Biraz daha zorlarsanız, Rahmetli Atatürk'ün arkasına sığınırlar, laiklikten bahsederler. Ama şunu net bir şekilde söylüyorum: Eğer Atatürk bugün hayatta olsaydı, CHP'ye üye bile yapmazlardı. Atatürk'ün üye olacağı tek yer AK Parti olurdu" dedi.