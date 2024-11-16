Haberler Yaşam Haberleri Nihat Zeybekci: Atatürk bugün hayatta olsaydı, CHP'ye üye bile yapmazlardı
Giriş Tarihi: 16.11.2024 22:42 Son Güncelleme: 17.11.2024 01:04

Nihat Zeybekci: Atatürk bugün hayatta olsaydı, CHP'ye üye bile yapmazlardı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, CHP'nin bugünkü siyasetini sert dille eleştirerek " Atatürk bu gün sağolsaydı CHP'ye üye bile yapmazlardı. Atatürk'ün üye olacağı tek bir yer vardır, o da AK Parti'dir. Çünki milli değerleriyle örtüşüyor" dedi.

BAYRAM COŞKUN BAYRAM COŞKUN
Nihat Zeybekci: Atatürk bugün hayatta olsaydı, CHP’ye üye bile yapmazlardı

AK Parti Merkezefendi 4. Olağan İlçe Kongresi bugün EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kongrede konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Konuşmasında CHP'ye Atatürk üzerinden yüklenen Zeybekci, "Biraz daha zorlarsanız, Rahmetli Atatürk'ün arkasına sığınırlar, laiklikten bahsederler. Ama şunu net bir şekilde söylüyorum: Eğer Atatürk bugün hayatta olsaydı, CHP'ye üye bile yapmazlardı. Atatürk'ün üye olacağı tek yer AK Parti olurdu" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Nihat Zeybekci: Atatürk bugün hayatta olsaydı, CHP'ye üye bile yapmazlardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA