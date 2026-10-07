Nikah tarihi aldıktan 1 saat sonra kazada hayatını kaybetti: Acılı anne "3 aydır uyuyamıyorum"

"DAHA DİKKATLİ OLMADIĞIM İÇİN ÇOK PİŞMANIM"

Mahkemede kazayı anlatan sürücü N. M., "O gün babam ile hastaneden geliyorduk. Evimizin yanına geldiğimizde sinyal vererek, sola döndüm. Dönerken birden fren sesi duydum. Bir anda otomobilimin yanında motosiklet ve bir gencin yerde yattığını gördüm. Hemen aracımdan indim. Yaralı Onur Civelek ile ilgilendim. Durumunun nasıl olduğunu sordum. Ambulans çağırdım. Onur Civelek'in ölümünden dolayı çok üzgünüm. Aileye başsağlığı diliyorum. Daha dikkatli olmadığım için çok pişmanım" dedi.