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Giriş Tarihi: 7.10.2026

Nikâhına günler kala öldürüldü

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MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Nikâhına günler kala öldürüldü
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Gaziantep'te bir kişi nikâhına günler araçta uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü. Gaziantep'in Şahinbey ilçesinin Türktepe Mahallesi'nde Kenan Abuzer Tilki (34) arkadaşlarıyla birlikte sokakta araç içerisinde oturduğu sırada yanlarına yaklaşan bir kişi üzerlerine ateş açarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan ve özel bir hastaneye kaldırılan Kenan Abuzer Tilki, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Emniyette 33 suç kaydı bulunduğu öğrenilen maktulün cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken yanında bulunan arkadaşları ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Tilki'nin bir kaç gün sonra evleneceği öğrenildi. Polis olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

#GAZİANTEP #ŞAHİNBEY
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Nikâhına günler kala öldürüldü
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