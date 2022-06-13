Nilgün Kasapbaşoğlu kimdir, eşi kim, yaşı kaç? Ünlü oyuncu Nilgün Kasapbaşoğlu gençliği, dizileri ve filmleri

Magazin programı 2. Sayfa hafta içi her gün yeni konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Bugünün konuğu ünlü oyuncu Nilgün Kasapbaşoğlu oldu. Uzun yıllardır ekranlarda ve tiyatro sahnesinde görmeye alışık olduğumuz ünlü oyuncu Yeşilçam sinemasında da seslendirmen özelliği ile biliniyor. Bu noktada "Nilgün Kasapbaşoğlu kimdir, eşi kim, yaşı kaç, nereli?" Soruları yanıt arıyor. İşte Nilgün Kasapbaşoğlu dizileri ve filmleri ile merak edilen gençliği…
NİLGÜN KASAPBAŞOĞLU KİMDİR?
27 Ocak 1955 İstanbul doğumlu olan Nilgün Özhan Kasapbaşoğlu, oyunculuk kariyerine çok küçük yaşlarda başladı. Şu anda Şehir Tiyatroları sanatçısı olan Nilgün Özhan, altı yaşındayken önce Karadut ardından Bülbül Yuvası filmleriyle sinemaya başladı.
1962 yılında Muhsin Ertuğrul'un yönettiği Macbeth oyunuyla çocuk yaşta Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi. Yüze yakın oyunda görev aldı. Ayrıca kamera önünde de görev yapan sanatçı, sinema filmlerinde rol almasının yanı sıra, seslendirme konusunda da çalışmakta ve uzun süredir TRT ve çeşitli stüdyolarda seslendirme yönetmeni olarak görev yapmıştır. Prodüktör Namık Kasapbaşoğlu ile 2 yıl evli kalmıştır.
NİLGÜN KASAPBAŞOĞLU DİZİLERİ VE FİLMLERİ
Müstakbel Damat - 2020
Kafalar Karışık - 2018
Ayla - 2017
Kocan Kadar Konuş - 2015
Ankara'nın Dikmeni - 2014
Huzur Sokağı - 2012-2014
Dersimiz: Atatürk - 2009
Papatyam (dizi) - 2009-2011
Cesaretin Var mı Aşka - 2008
Türkmen Düğünü - 2004
Kendini Bırak Gitsin - 2004
Büyük Buluşma - 2004
Ayrı Dünyalar - 1998
Gurbetçiler - 1996
Küçük Ev - 1977
Dayı
Zehra - 1972
Sayılı Dakikalar - 1965
Kara Dut - 1961
Bülbül Yuvası - 1961
Ölüm Tarlası - 1974
Gurbetçiler