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Giriş Tarihi: 13.6.2022 10:03

Nilgün Kasapbaşoğlu kimdir, eşi kim, yaşı kaç? Ünlü oyuncu Nilgün Kasapbaşoğlu gençliği, dizileri ve filmleri

Nilgün Kasapbaşoğlu kimdir, eşi kim, yaşı kaç? Ünlü oyuncu Nilgün Kasapbaşoğlu gençliği, dizileri ve filmleri

Nilgün Özhan Kasapbaşoğlu hayatı ile gündemdeki yerini aldı. Bugün TV8 ekranlarının magazin programı 2. Sayfa’nın konuğu olan ünlü oyuncu ve seslendirmen özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Programla birlikte gündeme gelen Nilgün Kasapbaşoğlu kimdir, eşi kim, kaç yaşında, nereli? Soruları yanıt aramaya başladı. Televizyonun yanı sıra uzun yıllardır bir tiyatro sanatçısı olan ünlü oyuncu yer aldığı filmlerle de akıllara kazındı. İşte Nilgün Kasapbaşoğlu gençliği, dizileri ve filmleri…

Magazin programı 2. Sayfa hafta içi her gün yeni konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Bugünün konuğu ünlü oyuncu Nilgün Kasapbaşoğlu oldu. Uzun yıllardır ekranlarda ve tiyatro sahnesinde görmeye alışık olduğumuz ünlü oyuncu Yeşilçam sinemasında da seslendirmen özelliği ile biliniyor. Bu noktada "Nilgün Kasapbaşoğlu kimdir, eşi kim, yaşı kaç, nereli?" Soruları yanıt arıyor. İşte Nilgün Kasapbaşoğlu dizileri ve filmleri ile merak edilen gençliği…

NİLGÜN KASAPBAŞOĞLU KİMDİR?

27 Ocak 1955 İstanbul doğumlu olan Nilgün Özhan Kasapbaşoğlu, oyunculuk kariyerine çok küçük yaşlarda başladı. Şu anda Şehir Tiyatroları sanatçısı olan Nilgün Özhan, altı yaşındayken önce Karadut ardından Bülbül Yuvası filmleriyle sinemaya başladı.

1962 yılında Muhsin Ertuğrul'un yönettiği Macbeth oyunuyla çocuk yaşta Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi. Yüze yakın oyunda görev aldı. Ayrıca kamera önünde de görev yapan sanatçı, sinema filmlerinde rol almasının yanı sıra, seslendirme konusunda da çalışmakta ve uzun süredir TRT ve çeşitli stüdyolarda seslendirme yönetmeni olarak görev yapmıştır. Prodüktör Namık Kasapbaşoğlu ile 2 yıl evli kalmıştır.

NİLGÜN KASAPBAŞOĞLU DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Müstakbel Damat - 2020

Kafalar Karışık - 2018

Ayla - 2017

Kocan Kadar Konuş - 2015

Ankara'nın Dikmeni - 2014

Huzur Sokağı - 2012-2014

Dersimiz: Atatürk - 2009

Papatyam (dizi) - 2009-2011

Cesaretin Var mı Aşka - 2008

Türkmen Düğünü - 2004

Kendini Bırak Gitsin - 2004

Büyük Buluşma - 2004

Ayrı Dünyalar - 1998

Gurbetçiler - 1996

Küçük Ev - 1977

Dayı

Zehra - 1972

Sayılı Dakikalar - 1965

Kara Dut - 1961

Bülbül Yuvası - 1961

Ölüm Tarlası - 1974

Gurbetçiler

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Nilgün Kasapbaşoğlu kimdir, eşi kim, yaşı kaç? Ünlü oyuncu Nilgün Kasapbaşoğlu gençliği, dizileri ve filmleri
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