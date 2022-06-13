Nilgün Kasapbaşoğlu kimdir, eşi kim, yaşı kaç? Ünlü oyuncu Nilgün Kasapbaşoğlu gençliği, dizileri ve filmleri

Magazin programı 2. Sayfa hafta içi her gün yeni konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Bugünün konuğu ünlü oyuncu Nilgün Kasapbaşoğlu oldu. Uzun yıllardır ekranlarda ve tiyatro sahnesinde görmeye alışık olduğumuz ünlü oyuncu Yeşilçam sinemasında da seslendirmen özelliği ile biliniyor. Bu noktada "Nilgün Kasapbaşoğlu kimdir, eşi kim, yaşı kaç, nereli?" Soruları yanıt arıyor. İşte Nilgün Kasapbaşoğlu dizileri ve filmleri ile merak edilen gençliği…