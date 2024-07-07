Ninesinin cansız bedenini dere kenarında buldu

Ordu genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Çaybaşı ve İkizce ilçesinde sel taşkınlarına neden oldu. Yağışlar nedeniyle her iki ilçede kimi zaman dere suları köprü seviyesine ulaştı. Çaybaşı ilçesi çay mahallesinde evlerinin hemen yanından dere geçen Kocakoç ailesi, Hatice Kocakoç'un eve gelmemesi üzerine komşularına ve AFAT ekiplerine haber verildi. Torun Beytullah Kızılca evlerinin 1 kilometre aşağısında ninesine ulaştığında maalesef hayatta olmadığını öğrendi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekipleri, bölgede olası başka can kayıplarının önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların güvenliği için alınan önlemler arttırılırken, yağışların devam etmesi durumunda yetkililerin dikkatli olunması çağrısı devam ediyor.