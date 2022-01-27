Nisa Suresi 24.Ayet - Nisa Suresi 24.Ayeti Okunuşu Ve Anlamı

Müslümanların okunuşunu ve anlamını merak ettiği Nisa suresi, birçok konuda önemli bilgiler vermektedir. Nisa suresi Kuran'ın dördüncü suresidir. Genel olarak ayetlerde, ilk çiftin tek bir nefsden yaratıldığına değinmektedir. Bunun yanı sıra ayetlerde, İslam'da evlilik, kadın-erkek ilişkileri ve miras hukuku yer alır. Nisa suresinin 24. ayetinde ise İslamiyet'teki evlilik şartları esas alınarak, evli kadınlarla evlenmenin haram kılındığından bahsedilir.

Nisa Suresi 24.Ayeti Arapça Okunuşu

Nisa Suresi 24.Ayeti Türkçe Okunuşu

Vel muhsanatu minen nisai illa ma meleket eymanukum, kitaballahi aleykum, ve uhille lekum ma varae zalikum en tebtegu bi emvalikum muhsinine gayra musafihin. Fe mastemta'tum bihi minhunne fe atuhunne ucurehunne faridah. Ve la cunaha aleykum fima teradaytum bihi min ba'dil faridah. İnnallahe kane alimen hakima.

Nisa Suresi 24.Ayeti Anlamı

Elinizin altında bulunan câriyeler müstesna, evli kadınlar da size haram kılındı; Allah'ın size emri budur. Bunlardan başkasını, iffetli yaşamak ve zina etmemek kaydıyla, mallarınızla (mehir vecibesini göz ardı etmeden) istemeniz size helal kılındı. Onlardan karı-koca ilişkisi yaşadıklarınıza kararlaştırılmış olan mehirlerini verin. Mehir kesiminden sonra karşılıklı anlaşmanızda size günah yoktur. Şüphesiz Allah ilim ve hikmet sahibidir.

Nisa Suresi 24.Ayeti Tefsiri

Bu âyette geçen muhsanât, muhsınîn kelimeleri "menetmek, engellemek" mânasına gelen ihsân masdarından gelmektedir. Âyetlerde ihsan kelimesi kadınlar için "evli olmak, iffetli olmak, hür olmak" mânalarında kullanılmıştır. Her üç durum da kadını, zinadan koruduğu için bu mânalar, kökteki "engellemek" mânasıyla ilgili bulunmaktadır. Hangi âyette bu üç mânadan hangisinin kastedildiği karînelerle bilinecektir.

Evlenme mânileri sayılırken zikredilen "muhsan kadınlar"dan maksat evli kadınlardır. Bu âyetle –Câhiliye devrinde bazı durumlarda câiz görülen– birden fazla erkekle evli olma âdeti kaldırılmış, bir kadının ancak bir erkeğin nikâhı altında bulunabileceği ve yalnızca onunla karı-koca hayatı yaşayabileceği hükmü getirilmiştir; yani İslâm'da çok kocalılık câiz değildir.

"Ellerinizin altında olanlar müstesna" cümlesiyle câriyelerin kastedildiği noktasında görüş birliği vardır. Köleliğin yaygın biçimde uygulandığı eski toplumlarda varlığı kaçınılmaz olan efendinin câriyesiyle cinsel ilişkisi (istifrâş) konusu, İslâm âlimlerince –kölelik statüsünün realiteleri, nesep hükümleri ve İslâmiyet'in köleliği azaltma ve tedricen ortadan kaldırma hedefi ışığında– belirli kurallara bağlanmaya çalışılmıştır (bu konuda bilgi için bk. Ebû Bekir İbnü'l-Arabî, I, 384; İbn Âşûr, V, 6 vd.; M. Akif Aydın-Muhammed Hamîdullah, "Köle", DİA, XXVI, 237-246).

İslâm'ın geçmişten devraldığı ve zaman içinde ortadan kaldırmayı hedeflediği kölelik sistemine ait bulunan bu hükümler tarihe intikal etmiştir.

Yukarılarda sayılan "evlenilmesi yasak" kimseler dışında kalanlarla evlenmenin câiz olduğunu bildiren cümle, daha sonra gelen "zevcenin üzerine teyzesi veya halasını almanın yasaklanması, haram kılan sütün –doğumdan hısımlık ölçüsünde– genişletilmesi" gibi bazı hadislerdeki açıklamalarla, ayrıca zina eden kadınla ve erkekle evlenmeyi meneden (Nûr 24/3), mümin kadının gayri müslim erkekle evlenmesini yasaklayan naslarla sınırlandırılmıştır (bk. Bakara 2/221; Mümtehine 60/10).

"Bunlardan başkasını, iffetli yaşamak ve zina etmemek kaydıyla, mallarınızla (mehir vecibesini gözardı etmeden) istemeniz size helâl kılındı" diye çevirdiğimiz cümlede geçen "muhsın"ı, meâlinde olduğu gibi "namuslu, iffetli" mânasında anlamak gerekir, "nikâh yapmak şartıyla" şeklinde anlamak doğru değildir. Çünkü kişinin kendi câriyesiyle nikâh yapma mecburiyeti yoktur, ayrıca "gayra müsâfihîn" (zinaya sapmaksızın) kaydı da bu mânaya karîne olmaktadır.

24. âyetteki "Onlarla karı-koca ilişkisi yaşamanıza karşılık..." anlamındaki kısımda yeralan "istimtâ" kelimesi, faydalanma anlamındaki "müt'a" kökünden gelmektedir. Şîa'nın Ca'feriyye kolunda halen uygulanan bir nikâhın, yani belirli bir süre ile sınırlı evlenmenin adı da "müt'a nikâhı"dır (Tabâtabâî, IV, 290 vd.); İslâmın ilk yıllarında dönemin şartlarına göre ihtiyaç bulunduğu için müt'a nikahına bir müddet müsaade edildiği konusunda ittifak vardır. Ehl-i Sünnet alimlerinin büyük çoğunluğu bu nikahın ebedî olarak yasaklandığı hükmünü benimsemişlerdir (Müt'a nikâhı hakkında geniş bilgi için bk. İbrahim Kâfi Dönmez, "Müt'a", DİA, XXXII, 174-180).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa: 43-45