Nisan 2024 evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım parası ödemeleri zamlandı mı, ne kadar oldu?

Nisan ayının gelmesiyle birlikte evde bakım aylığından yararlanan vatandaşlar evde bakım maaşı zamlandı mı, ne zaman yatacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Memur maaş zammı ile engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik, evde bakım yardımı ödemeleri son olarak ocak ayında artmıştı. Peki, evde bakım maaşı zamlandı mı, Nisan ayı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, yanıtı…