Nisan 2024 evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım parası ödemeleri zamlandı mı, ne kadar oldu?

Nisan ayının gelmesiyle birlikte evde bakım aylığından yararlanan vatandaşlar evde bakım maaşı zamlandı mı, ne zaman yatacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Memur maaş zammı ile engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik, evde bakım yardımı ödemeleri son olarak ocak ayında artmıştı. Peki, evde bakım maaşı zamlandı mı, Nisan ayı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, yanıtı…
EVDE BAKIM MAAŞI 2024 NE KADAR OLDU, KAÇ TL?
Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, evde bakım yardımında yükseliş yaşandı.
Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bu ücretlere de yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.
Ocak zammı sonrası Ocak ve Haziran döneminde geçerli olacak yeni evde bakım maaşı, 5 bin 98 TL'den 7 bin 609 TL oldu.
SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM MAAŞI NİSAN AYI ÖDEMELERİ HESAPLARA YATTI MI?
Nisan ayı evde bakım maaşı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başladı. 15 Nisan itibariyle ödemelerin başladığı Evde bakım maaşı illere göre farklılık gösteriyor. Evde bakım maaşı ödemesinin hesaplara yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.