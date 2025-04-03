Nisan ayı kira artış oranı kaç oldu? İşte, 2025 Nisan konut ve iş yeri kira artış oranı hesaplama!

Kira artış oranlarının açıklanacağı tarih ve saat, kiracılar ve ev sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Nisan 2025 kira zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon verileriyle belli oldu. Peki, 2025 nisan ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?