Nisan ayı kira artış oranı kaç oldu? İşte, 2025 Nisan konut ve iş yeri kira artış oranı hesaplama!

Kira artış oranlarının açıklanacağı tarih ve saat, kiracılar ve ev sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Nisan 2025 kira zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon verileriyle belli oldu. Peki, 2025 nisan ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?
ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI!
Enflasyon martta aylık bazda yüzde 2,46 ile yükseldi. Yıllık enflasyon ise yüzde 38,10'a geriledi.
Geçtiğimiz mart ayında kira zam oranı tavanı yüzde 53,83 olarak belirlenmişti. Nisan ayında on iki aylık ortalamalara göre yüzde 51,26 artış olarak gerçekleşti. Milyonlarca ev sahibi ve kiracı, kira kontratlarını bu veriye göre yeniden düzenleyecek.
GÜNCEL 12 AYLIK TÜFE VERİLERİ BAZ ALINACAK
Geçtiğimiz 2 yıl boyunca uygulanan kira artışında yüzde 25'lik zam sınırı 2 Temmuz 2024'te sona ermişti. Nisan ayında ev ve işyeri kira sözleşmesini yenilenecek olanların kira artışı 12 aylık güncel TÜFE oranına göre belirlenmeye devam edecek. Ev ve işyeri sahibi kira artışını belirlemede TÜFE sınırını aşamayacak.
Buna göre; Kontrat süresi dolan konut ve işyeri kiracıları, TÜFE rakamlarına kayıtlı kalarak ev sahiplerine nisan ayında güncel 12 aylık TÜFE oranı üzerinden zam yapacak.
NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?
Nisan ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde 51,26 açıklanmasının ardından yüzde 51,26 olarak uygulanacak.
NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA
KONUT ÖRNEK HESAP
Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Mart 2025
Girdiğiniz Artış Oranı: %53,83
Kira Artış Tutarı: 5.383,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 15.383,00 TL