Nisan ayında girdiği denizden cansız bedeni çıktı!

Olay, sabah saatlerinde Karasu sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam Karasu'da yaşadığı öğrenilen ablasının yanına kalmaya giden ve sabah saatlerinde sahile inen İsmail Hakkı Kara (37) denize girdi. Bir süre sonra Kara'yı suyun üzerinde hareketsiz şekilde gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerce sudan çıkarılan ve ilk müdahalesi yapılan İsmail Hakkı Kara, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kara'nın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine kaldırıldı. Buradaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilen talihsiz adamın cenazesi, Akyazı ilçesi Kumköprü Mahallesi'ndeki Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.