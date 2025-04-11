Nisanda kar sürprizi

Güneşli ve sıcak havaları beklerken, kar ve soğuk, nisan ayında geri döndü. Başkentte dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. İl genelinde etkili olan kar yağışı öğle saatlerine kadar şiddetini artırarak devam etti. Kentin çeşitli bölgelerinde cadde ve parklar beyaza büründü. Ankara Valiliği şiddetli kar nedeniyle cuma günü dün okulları tatil etmişti. Kastamonu'da kent merkezi ile yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Bölgede soğuk hava, gece saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde ve kent merkezinde yerini kara bıraktı. Karın ardından yeşil alanlar ve binaların çatıları beyaza büründü.

ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı, iki gündür zaman zaman etkisini artırarak devam ediyor. Yağışın ardından Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesinde yer alan Kartepe Kayak Merkezi, Kuzuyayla, Başiskele ilçesindeki Aytepe mevkii ile Gölcük Eriklitepe tabiat parkları beyaza büründü. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, güzergâhları kullanan sürücüleri kar yağışı konusunda uyararak araçlarda lastik kontrolü yapıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yolların ulaşıma kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor. Bartın'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkisini sürdürüyor.

METEOROLOJİDEN KAR YAĞIŞI UYARISI

Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de yağışların sabah saatlerinden itibaren tekrar etkili olmaya başlayacağı tahmin ediliyor. Kıyı şeridinde kuvvetli ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklenen yağışların, Bartın ve Karabük'te kuvvetli olması öngörülüyor.



DOĞU ANADOLU BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kars, Ardahan, Ağrı, Tunceli ve Erzurum etkili olan kar yağışıyla ilkbaharda yeniden beyaz örtüyle kaplandı. Kars'ta gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar etrafı beyaza bürüdü. Sabah işyerlerine giden vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi. Karın ardından beyaza bürünen köyler de drone'la görüntülendi. Sarıkamış ilçesinde de iki gündür aralıklarla kar yağışı etkili oluyor

3 İLÇEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Çorum'un Boğazkale ilçesindeki tüm okullarda, Sungurlu ve Osmancık ilçelerinde taşımalı eğitime öğleden sonra ara verildi. Kentte başlayan hafif kar yağışı, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.