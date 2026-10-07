Nişanlı çifti hayattan koparan sürücüye 91 bin lira ceza

Kaza, 24 Aralık 2025'te Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. Ahmet İnce'nin kullandığı motosiklete, Şahin Kahraman yönetimindeki otomobil çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü İnce ile arkasında bulunan nişanlısı Mislina Akçakoyun yaşamını yitirdi.

157 METRE SÜRÜKLENDİLER

Kazanın ardından hazırlanan bilirkişi raporunda, nişanlı çiftin çarpmanın etkisiyle 157 metre sürüklendiği belirtildi. Raporda Ahmet İnce'nin tehlikeli şekilde şerit değiştirdiği, Şahin Kahraman'ın ise kavşak ve yaya geçidine yaklaşırken hızını azaltmaması ve güvenli takip mesafesini korumaması nedeniyle kusurlu olduğu ifade edildi. Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi de İnce'yi asli, Kahraman'ı tali kusurlu buldu.

HAPİS CEZASI PARAYA ÇEVRİLDİ

Kahramanmaraş 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada"Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuksuz yargılanan Şahin Kahraman, 2. duruşmada motosikletin aniden kendi şeridine geçtiğini ve fren yapmasına rağmen kazayı önleyemediğini savundu. Mahkeme heyeti, sanığa önce 2,5 yıl hapis cezası verdi. Sanığın sabıkasız geçmişi, kişiliği, yargılama sürecindeki davranışları ve ekonomik durumu dikkate alınarak ceza 910 gün adli para cezasına çevrildi. Buna göre Şahin Kahraman, 91 bin lira adli para cezası ödeyecek. Mahkeme ayrıca para cezasının taksitlendirilmesine yer olmadığına karar verdi.