Nişanlı çiftin acı sonu

Bursa'da, Yasin Altınkaynak'ın (27) kullandığı otomobil, dün sabah 04.30 sıralarında, Başköy mevkiinde kontrolden çıkarak önündeki TIR'a çarptı. TIR'ın dorsesinin altına giren ve hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Altınkaynak ve yanındaki Betül Şalvarcıoğlu sıkışarak can verdi. Genç çiftin bir süre önce nişanlandığı ve düğün hazırlığı yaptığı belirlendi. Adana'da, Girne Bulvarı'ndan U dönüşü yapan Çiğdem U.'nun kullandığı TIR, motosiklet sürücüsü Emircan Zorlu'ya (20) çarptı. Zorlu hayatını kaybederken Çiğdem U. gözaltına alındı.
İzmir'de, matematik öğretmeni Ahmet Mustafa Yıldırım, önceki gece kız arkadaşıyla buluşup eğlendikten sonra, 04.00 sıralarında motosikletiyle evine giderken Konak'taki Halide Edip Adıvar Caddesi'nde refüje çarptı. Yola savrulan Yıldırım, olay yerinde öldü. Edirne'de Kapıkule yolu üzerinde önünde giden başka bir TIR'a çarpan otomobil sürücüsü Suat Baburcan (57), araçta sıkışarak öldü. Eskişehir'de tramvay yolundaki katener direğine çarptıktan sonra alev alan aracın sürücüsü Erkan Yıldızer (28) hayatını kaybetti. İstanbul Küçükçekmece'de marketten çıkarken, aynı anda marketin önüne yanaşmaya çalışan kamyonun altında kalan Dilek Subaşı öldü.