Nişanlısını öldürüp kendi canına kıydı

Nevşehir'de, nişanlı olan kepçe operatörü Mustafa Baltaş (26) ile Beyza Akdoğan (21), iki ay önce ayrıldı. Bu durumu gururuna yediremeyen ve ayrılmak istemeyen Baltaş, önceki akşam pompalı tüfeğini de alarak genç kızın ailesi ile birlikte yaşadığı Cevher Dudayev Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan evine gitti. Aileden kimse olmadığı sırada eve giren Baltaş, Beyza Akdoğan ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine de genç kızı pompalı tüfekle vurdu. Ardından da aynı tüfekle intihar etti.Silah sesini duyan komşularının ihbarıyla eve gelen polisler ve sağlık ekipleri, Mustafa Baltaş ve Beyza Akdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayı duyunca eve koşan genç kadının yakınları sinir krizi geçirdi. Cenazeler yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Beyza Akdoğan, dün Küllü Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Akdoğan Mezarlığı'nda toprağa verildi.