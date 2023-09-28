Nişanlısının babası tarafından öldürüldü

Adana'nın Ceyhan ilçesinin Emek Mahallesi'nde gece Sedat Yüksel evlerinin önüne gittiği nişanlısının babası Murat kartal ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu.
Kızının nişanlısına öfkelenen Murat Kartal av tüfeği ile Yüksel'e ateş açtı. Yüksel'in de tabancayla karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada Yüksel, saçmaların isabet etmesiyle karnından ve başından vuruldu. Hastaneye kaldırılan Yüksel, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis cinayet şüphelisi Murat Kartal ile kardeşi Yusuf Efrahim Kartal'ı gözaltına aldı. Şüphelilerin sorguları sürerken cinayetin nedeni araştırılıyor.