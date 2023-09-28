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Giriş Tarihi: 28.9.2023 10:32 Son Güncelleme: 28.9.2023 10:39

Nişanlısının babası tarafından öldürüldü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Sedat Yüksel ile nişanlısının babası Murat Kartal arasında çıkan tartışma cinayetle bitti. Av tüfeğiyle vurulan Yüksel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, cinayet şüphelisi Murat Kartal ile kardeşi Yusuf Efrahim Kartal gözaltına alındı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Nişanlısının babası tarafından öldürüldü

Adana'nın Ceyhan ilçesinin Emek Mahallesi'nde gece Sedat Yüksel evlerinin önüne gittiği nişanlısının babası Murat kartal ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu.

Kızının nişanlısına öfkelenen Murat Kartal av tüfeği ile Yüksel'e ateş açtı. Yüksel'in de tabancayla karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada Yüksel, saçmaların isabet etmesiyle karnından ve başından vuruldu. Hastaneye kaldırılan Yüksel, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis cinayet şüphelisi Murat Kartal ile kardeşi Yusuf Efrahim Kartal'ı gözaltına aldı. Şüphelilerin sorguları sürerken cinayetin nedeni araştırılıyor.

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Nişanlısının babası tarafından öldürüldü
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