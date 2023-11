Nişanlısının öldüğü yerde ağladı: İhmal sonucu hayatını kaybetti...

'BİZİM HAYALLERİMİZ VARDI HİÇBİRİNİ YAŞAYAMADIK'

Hacı Mustafa Karataş'ın ağabeyi İlker Karataş, 2 ay önce nişanlandığı Edanur Tunç, onun babası Ziya Tunç ile arkadaşları kazanın meydana geldiği noktada toplandı. Edanur Tunç, 2 ay önce nişanlandıklarını, ihmal sonucu nişanlısının damatlık yerine kefen giydiğini söyledi. Yıkım nedeniyle yolun bir tarafının kapatılarak trafiğin kazanın meydana geldiği yola yönlendirildiğini ancak bu yola da hiçbir uyarı ve duba koyulmadığını öne süren Tunç, gözyaşları içinde şöyle konuştu:

"Canını verdikten sonra oraya şerit çekmişler. Hiçbiri geri getirmez ki benim gülümü. Hiçbiri benim gülümü geri getirmez. İhmal etmeyin, başkalarının da canı yanmasın. 2 aylık nişanlıydım, bizim hayallerimiz vardı hiçbirini yaşayamadık, ben gülümü toprağa koydum. Ne olur herkes işini yapsın, parasını alıp kenara çekilmesin. Para her yerde bulunur ama can bulunmaz, can toprağa girdi mi bir daha çıkmaz. Adalet istiyoruz, başka hiçbir şey değil. Düğünümüz vardı damatlığını aldıydım ben onun. Gülüm gülüm, canım ciğerim benim damatlık giyecektin kefen giydin güldüm. Sana kefen giydirdiler ciğerim."