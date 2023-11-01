Nişanlısının öldüğü yerde ağladı: İhmal sonucu hayatını kaybetti...

İlker Karataş ise kardeşinin motosiklet kullanırken her zaman kurallara uyduğunu ancak kazanın ihmal sonucu meydana geldiğini belirterek, "Kesinlikle kardeşimin hiçbir ihmali olduğunu düşünmüyorum burada. Polis raporlarında da aynısı söyleniyor. Ben de motosiklet kullanan birisiyim, benim yaptığım ihmali kendi yapmazdı dikkat ederdi her şeye" dedi.



Edanur Tunç'un babası Ziya Tunç da bir gencin ihmal sonucu hayatını kaybettiğini belirterek gerekli önlem almayanlara tepki gösterdi. Tunç, "Bunun sorumluluğunu kabul etmeyen ama sorumlu olanların vicdanı varsa, onların da evlatları varsa, evlat sevgisi varsa vicdanları baş başa bırakıyorum kendilerini. Sayın belediye başkanım rahat rahat uyuyun, bir gencecik evladımızı kaybettik, burada görevini yerine getirmeyenler, 'Biz görevimizi yerine getirdik' ibaresiyle sonradan duba koymalar filmlerde olur" diye konuştu.

Hacı Mustafa Karataş'ın arkadaşı Halık Yaprak da ağır hasarlı binanın yıkımı nedeniyle aşağı inen yolun kapatılıp trafiğin diğer yola verildiğini ancak yolun dubalarla geliş-gidiş olarak ayrılmadığını öne sürdü. Kazadan hemen önce bir başka motosiklet kullanıcısının kask kamerasında yolda hiçbir önlem alınmadan geliş-gidiş olarak trafiğe açıldığının açıkça görüldüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Kazanın öncesinde, madem buradan aşağıya tersten iniş var bu yolu dualarla ayırmadılar. İkincisi, kazadan hemen sonra dubalarla bu yolu ayırdılar. Hacı Mustafa öldükten sonra, Hacı Mustafa bize veda ettikten sonra bu yolu dubalarla ayırdılar, karşı yol hala kapalıydı, açılmamıştı. O otobüs şoförünün de çocuğu var, o otobüs şoförü cezaevinde ve tek başına sorumlu değil. Buradaki sorumlular tek tek çıkıp hesap verecek belediye ise belediye, yıkım ekibi ise yıkım ekibi, bu dubayı buraya koymayan herkes hesap verecek. Kazadan birkaç saat önce yine motosikletli bir arkadaş buradan çıkıyor, kask kamerası açık, Hacı Mustafa'nın olduğu yerden çıkıyor, karşısından tersten arabalar geliyor."