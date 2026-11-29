5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Erol A., Ünal İ., N.A., Yusuf D., U.O. ve C.H.'ye ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanırken, S.Ö., İbrahim İ., Hüseyin A., B.E. ve Ahmet A. ise tutuklandı. Diğer yandan her iki saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin eğlence mekanına ateş açtıkları ve olay yerinden kaçtıkları anlar yer alıyor. İlk saldırıyla ilgili gözaltına alınan Ahmet A.'nın emniyetteki ilk ifadesinde güvenlik görevlisiyle arasında husumet bulunduğunu, bu nedenle eğlence mekanına ateş açtığını söylediği öğrenildi.