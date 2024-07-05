Niye önlem almadın?

Bursa'da sağanak özellikle Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ilçeleri ile tarım arazilerinin bulunduğu Yenişehir ilçesinde yaşamı etkiledi. Yenişehir ilçesinde tarım arazileri ile bazı evler su altında kalırken, kent merkezinde de birçok ev ve iş yerini su bastı. Sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, metro seferleri gerçekleştirilemedi. Kent genelinde 600'ün üzerinde su baskını ihbarı yapılırken, AFAD, Bursa Büyükşehir Belediyeleri ve ilçe belediyeleri ile itfaiye, BUSKİ ve DSİ ekipleri gün boyu çalışmalarını sürdürdü. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da sahadaki ekiplerle birlikte su baskını yaşanan bölgelerde incelemelerde bulunarak, çalışmaları yerinde takip etti. Meteoroloji yetkilileri 3 saat içerisinde metrekareye 44.4 kilogram yağış düştüğünü açıklarken, sağanak, Yıldırım ilçesi Teferrüç Mahallesi'nde sele yol açtı.Uludağ'dan gelen Çukuryayla Deresi'nin taşmasıyla, 3'üncü Taşlı Sokak'ta park halinde olan araçlar, sel sularıyla birlikte sürüklendi. 5 araçta zarar meydana geldi. Bölgeye, AFAD, itfaiye, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı bölgedeki temizlik çalışmaları devam ederken, mahalle sakinlerinden Hüseyin İrez (41), ilk kez böyle bir afetle karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "41 yıldır bu mahallede yaşıyorum. İlk defa böyle bir afet görüyorum; bu mahallede, bu derede. Yıllardan beri deremiz mevcut ama ilk defa böyle bir afet oldu. Aracım da oradaydı, başka bir aracın sürüklenmesiyle kendi aracıma çarptı. Taşlar, ağaç tomrukları sürüklendi. Mahalleli sağa sola kaçıştı. Buralar hep çamur ve göl içindeydi. İtfaiye, belediye, AFAD hepsi geldi. Hala temizlik devam ediyor" dedi.Mahallede büyük panik yaşandığını belirten Musa Keser (72), "Taşlar, çakıllar, sular, kıyamet koptu geldi sanki. Yarım metre çamur vardı. İnsanlar bir yere geçemedi, yol bulamadı" ifadelerini kullanırken, mahalledeki evlerin dere yatağında olduğuna dikkat çeken Nurettin Severoğlu (74), "Burayı kaç senedir ıslah edeceklerdi, yapacaklardı. Bir türlü yapılmadı. Ama yine de bizim evler tehlikeli. Biraz ağaç ektim, orayı sağlama aldım ama ekilen ağaçlar ne olur artık Allah'ıma emanet hepsi" diye konuştu. Bu arada Nilüfer Çayı'nda sürüklenen erkek cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, sağ bacağında platin tespit edildi. 6 Haziran'da kaybolan O.B.'nin (68) yakınları, yüzü tanınmayacak haldeki cesedin, platin nedeniyle O.B.'ye ait olabileceğini söyledi. Cesedin kime ait olduğu ve ölüm nedeni, yapılacak otopsi ve DNA testi sonucu ortaya çıkacak.METEOROLOJİ İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre sağanak yağışın Bursa'da etkili olacağı açıklanmıştı. Bursa Valiliği aracılığı ile kentte günler öncesinden uyarılar yapıldı. Tüm uyarılara rağmen Başkan Mustafa Bozbey, beklenen sağanak yağışla ilgili olarak hiçbir önlem almadan şehir dışına çıktı. İstanbul'da düzenlenen CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısına katıldı. Kentin dört bir yanında büyük mağduriyetler yaşayan vatandaşlar, sel ve su baskınlarıyla ilgili önlem almayan Büyükşehir Belediyesine tepki gösterdi. Bursa'da binlerce vatandaşın öncelikli ulaşım tercihi olan metro seferlerinin durması vatandaşları çileden çıkardı. Bursa'yı sağanağın vurduğu saatlerde şehir dışında bulunan ve gece geç saatlerde kente dönen Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Bozbey, çareyi önceki dönem belediye yönetimini suçlamakta buldu. Sular altında kalan metro istasyonlarını gezen Bozbey, yaptığı açıklamada, "Önceden bir hata yapılmışsa bunu çözmek bizim işimiz" dedi. Bursalılar ise, önceki yıllarda yaşanan sağanak yağışlarda metro istasyonlarının sular altında kalmadığına ve seferlerin iptal edilmediğine vurgu yaptı.