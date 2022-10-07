Haberler Yaşam Haberleri Nobel Barış Ödülü alan Ales Bialiatski kimdir? Ales Bialiatski kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 7.10.2022 12:22 Son Güncelleme: 7.10.2022 12:23

Nobel Barış Ödülü alan Ales Bialiatski kimdir? Ales Bialiatski kaç yaşında, nereli?

Nobel Barış Ödülü sahibi Belarus'tan insan hakları savunucusu Ales Bialiatski oldu. İsveç Kraliyet Bilimleri Akademisi, Nobel Barış Ödülü'nün bir kişi ve iki kuruma verilmesine karar verirken Bialiatski hayatı hakkında araştırmalar başladı. Peki Nobel Barış Ödülü alan Ales Bialiatski kimdir? Ales Bialiatski kaç yaşında, nereli? İşte 2022 Nobel Barış Ödülü sahibi Ales Bialiatski hayatı ve hakkında bilinmeyenleri

Nobel Barış Ödülü alan Ales Bialiatski kimdir? Ales Bialiatski kaç yaşında, nereli?

Nobel Barış Ödülü sahibini buldu. 2022 yılına özel Nobel Barış Ödülü Belaurslu insan hakları aktivisti Ales Byalyatski. Akademi ayrıca Rus insan hakları örgütü Memorial ile Vladimir Putin'in saldırdığı Ukrayna'daki insan hakları örgütü İnsan Hakları Merkezi'nin de ödüle layık görüldüğünü açıkladı. İşte Nobel Barış Ödülü alan Ales Bialiatski hayatı

ALES BİALİATSKİ KİMDİR?

Ales Bialiatski, Belaruslu bir sivil lider ve İnsan Hakları Merkezi "Viasna" ile yaptığı çalışmalarla tanınan eski bir düşünce mahkumudur. 2020'de, "Alternatif Nobel Ödülü" olarak bilinen Doğru Geçim Ödülü'nü kazandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Nobel Barış Ödülü alan Ales Bialiatski kimdir? Ales Bialiatski kaç yaşında, nereli?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA