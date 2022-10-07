Nobel Barış Ödülü alan Ales Bialiatski kimdir? Ales Bialiatski kaç yaşında, nereli?

ALES BİALİATSKİ KİMDİR?

Ales Bialiatski, Belaruslu bir sivil lider ve İnsan Hakları Merkezi "Viasna" ile yaptığı çalışmalarla tanınan eski bir düşünce mahkumudur. 2020'de, "Alternatif Nobel Ödülü" olarak bilinen Doğru Geçim Ödülü'nü kazandı.