Nobel Barış Ödülü alan Ales Bialiatski kimdir? Ales Bialiatski kaç yaşında, nereli?

Nobel Barış Ödülü sahibini buldu. 2022 yılına özel Nobel Barış Ödülü Belaurslu insan hakları aktivisti Ales Byalyatski. Akademi ayrıca Rus insan hakları örgütü Memorial ile Vladimir Putin'in saldırdığı Ukrayna'daki insan hakları örgütü İnsan Hakları Merkezi'nin de ödüle layık görüldüğünü açıkladı. İşte Nobel Barış Ödülü alan Ales Bialiatski hayatı
Ales Bialiatski, Belaruslu bir sivil lider ve İnsan Hakları Merkezi "Viasna" ile yaptığı çalışmalarla tanınan eski bir düşünce mahkumudur. 2020'de, "Alternatif Nobel Ödülü" olarak bilinen Doğru Geçim Ödülü'nü kazandı.