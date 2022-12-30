Haberler Yaşam Haberleri Noel yerine ‘Kansersiniz’ mesajı
Giriş Tarihi: 31.12.2022

Noel yerine ‘Kansersiniz’ mesajı

İngiltere’de bir aile hekimi, hastalarına Noel mesajı yerine yanlışlıkla “Agresif akciğeri kanserine yakalandınız” mesajı gönderdi

Noel yerine ‘Kansersiniz’ mesajı
İngiltere'nin Doncaster şehrinde bir aile hekimi, hastalarına Noel mesajı yerine yanlışlıkla "agresif akciğer kanseri"ne yakalandıklarını belirten mesaj gönderdi. Ülke basınındaki haberlere göre, Askern Polikliniği tarafından 23 Aralık cuma günü öğleden sonra ameliyat için kayıtlı hastalara Noel yerine "agresif akciğer kanseri" teşhisi konulduğunu belirten kısa mesaj yanlışlıkla gönderildi. Mesajda hastalara ölümcül hastalıkları olan kişilerin belirli yardımlar talep etmesine olanak tanıyan formu doldurmaları için link paylaşıldı. Yaklaşık yarım saat sonra gönderilen ikinci mesajda ise doktorun yanlışlıkla yolladığı mesaj için "içten özürlerini" aktardığı ve herkese mutlu tatiller dilemek istediği bildirildi. Annesiyle aynı mesajı alan hastalardan Carl Chegwin (42), ilk başta bunun kötü bir şaka olduğunu düşündüğünü belirterek, "Sigara içiyorum, bu yüzden 'Benim bilmediğim bir şey biliyorlar mı?' diye düşündüm. Biraz oturdum ve bir süre bunun için endişelendim, bu beni gerçekten strese soktu" ifadelerini kullandı. Aile polikliniği ise olaya ilişkin basın mensuplarının sorularına yanıt vermedi. AA

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Dr. Astrolog Şenay Devi 2023'ün en şanslı burcunu açıkladı! "En zararlı gezegen bile şansınız için dönecek"
Temel Karamollaoğlu tarafını belli etti! Akşener’i küplere bindirecek açıklamalar
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na başörtüsü düzenlemesi çağrısı: Anayasal düzenleme ile bu işi bitirelim
Son dakika: İzmir'de vinç devrildi! 6 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir restoranda patlama: 7 kişi hayatını kaybetti! 10 gözaltı
İmamoğlu’nun bir yalanı daha deşifre oldu! Soylu o görüşmeyi 31 Mart’ta canlı yayında anlatmış
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Pelin Karahan: Estetik yaptırsam bu kadar rahat konuşur muyum?
VERGİ DİLİMLERİ 2023 AÇIKLANDI! Her çalışan için 17828 TL! Bakan Nebati'den gelir vergisi dilimleri paylaşımı
ARKADAŞINA GÖNDER
Noel yerine ‘Kansersiniz’ mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA