Nohutçu Hüseyin soba kurbanı

Karkamış ilçesinin Karşıyaka mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, yalnız yaşayan 70 yaşındaki Hüseyin Çetin'den haber alamayan yakınları eve gidip kontrol edince, Çetin'i hareketsiz halde buldu. Durumun 112 Acil Yardım Hattına bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve gelen ekiplerin yaptığı incelemede yaşlı adamın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Uzun yıllar ilçede haşlanmış nohut satması nedeniyle "Nohutçu Hüseyin" olarak bilinen yaşlı adamın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.